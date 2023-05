Lâché par le Qatar, il peut offrir un transfert à 10M€ au PSG

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an sous les indications de Luis Campos, Renato Sanches pourrait déjà partir. Le milieu portugais a en effet été assez décevant cette saison et le Paris Saint-Germain souhaiterai désormais lui trouver un nouveau club pour préparer l’arrivée d’autres renforts. Et une aide assez inattendue pourrait arriver...

Non, Renato Sanches n’aura pas réussi à montrer son meilleur visage au PSG. Le milieu a souffert de la concurrence de Vitinha et de Marco Verratti, sans jamais pouvoir trouver de la continuité à cause de plusieurs pépins physiques.

PSG : Ça se confirme, une nouvelle star est prête à claquer la porte https://t.co/IQ6HDhX3yF pic.twitter.com/anABmglWWr — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Renato Sanches, déjà la fin

Luis Campos ne semble pas vouloir faire dans les sentiments et même si c’est lui qui l’avait recruté l’été dernier, il souhaiterait désormais boucler un transfert pour Renato Sanches. Ce dernier intéresserait notamment l’AC Milan, qui n’a toutefois pas bougé pour le moment.

Emery veut l’avoir à Aston Villa