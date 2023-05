Scandale au PSG, il balance tout

Jean de Teyssière

C'était une affaire qui avait secoué le Paris Saint-Germain le 14 février 2016. En live sur l'application Periscope, Serge Aurier, latéral droit du PSG à l'époque répond à des questions des internautes et traite Laurent Blanc de « fiotte ». Salvatore Sirigu en prend aussi pour son grade, traité de « guez » tout comme Zlatan Ibrahimovic de « gentille bête ». Aujourd'hui à Nottingham Forrest, l'international ivoirien est revenu sur cette affaire, arguant l'ignorance.

Serge Aurier, considéré à l'époque comme l'un des futurs meilleurs défenseurs en Europe, a commis une belle erreur en 2016, au cours d'un live sur Periscope . Chicha à la main, il répondait sans détour aux questions que lui posent l'un de ses amis et créé le scandale au PSG et en France. Il s'en est expliqué, dans une interview accordée à Le Média Carré .

« Periscope ? Vous savez, je savais même pas ce que c'était à la base »

L'ancien joueur du PSG entre 2014 et 2017 a réagit à cette affaire Periscope , où il insulte quelques membres du PSG : « Periscope ? Vous savez, je savais même pas ce que c'était à la base. C'est ça la vraie réponse. Sinon, si je savais quel était le concept, je ne l'aurais jamais fait de la vie. Le piège, c'est ça. Il y a des nouveaux réseaux qui sortent et je me suis fait avoir. Pour les jeunes de demain, il faut faire attention. J'ai dit ce que j'ai dit... C'est comme quand tu es au taf et que ton patron il te casse les c*uilles, tu dis des trucs en off. Sur le coup je le dis comme ça, c'est une frustration, mais ce n'est pas une pensée sur la personne . »

PSG : L’Arabie Saoudite s’attaque à un gros transfert, le Qatar va enrager https://t.co/ntuglEQkI3 pic.twitter.com/Hg3Ie51c7S — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

« J'ai aucun problème avec Laurent Blanc, lui-même le sait »