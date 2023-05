PSG : Haaland préféré à Messi, il lâche une grosse annonce

Hugo Chirossel

Lundi soir, Lionel Messi a été nommé sportif de l’année aux Laurens World Sports Awards. Une cérémonie qui s’est tenue à Paris et à laquelle plusieurs personnalités du monde du football était présente. C’était notamment le cas de Luis Figo, qui a donné son favori dans la course au Ballon d’Or 2023, et ce n’est pas l’Argentin.

Élu Ballon d’Or 2022 il y a quelques mois en arrière, qui sera le successeur de Karim Benzema ? Ce dernier, qui est opposé à Manchester City ce mardi soir en demi-finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid, a été gêné par plusieurs pépins physiques, mais il réalise une bonne deuxième partie de saison et un nouveau sacre en C1 pourrait faire de lui un prétendant à sa propre succession.

« Je ne choisirais pas Messi »

Pour certains, c’est Lionel Messi qui est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or 2023, après avoir réussi à mener l’Argentine vers le troisième de champion du monde de son histoire. Un avis que ne partage pas Luis Figo. Lors de la cérémonie des Laurens World Sports Awards, où Lionel Messi a été élu sportif de l’année, le Ballon d’Or 2000 s’est exprimé à ce sujet. Pour lui, la Ligue des champions va jouer un grand rôle et il estime qu’Erling Haaland le mériterait davantage.

« Je choisirais peut-être davantage Haaland »