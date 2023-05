Le PSG fait «honte», il se lâche sur l’affaire Messi

Thomas Bourseau

L’affaire Messi fait parler depuis plus d’une semaine à présent. Sanctionné, puis réintégré plus tôt que prévu, l’Argentin a été le sujet d’un grand débat sur son traitement au PSG qui a divisé l’opinion publique. Pour Javier Mascherano, le PSG fait honte à sa propre institution. Explications.

Lundi dernier, soit quelques heures après la défaite du PSG au Parc des princes face au FC Lorient (3-1), Lionel Messi était absent de la séance programmée par le staff technique de Christophe Galtier au Camp des loges. La cause ? Une visite à Riyad dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme en Arabie saoudite qui n’avait pas été validée par le PSG. Résultat ? Une suspension sportive et financière initialement prévue pour 14 jours selon RMC Sport et d’autres médias.

Messi réintégré prématurément pour bonne conduite

La sanction a été réduite au vu de la présence de Lionel Messi lundi au centre d’entraînement du PSG pour « bonne conduite » à en croire les informations communiquées par Le Parisien . Néanmoins, tout le long de la semaine dernière, l’affaire Messi a animé l’actualité et a déchaîné les passions notamment chez les Argentins qui se sont offusqués du traitement du PSG réservé à Lionel Messi.

«La Coupe du monde doit y être pour quelque chose, mais en fin de compte, c'est une honte»