PSG : Galtier pisté par un gros club, la nouvelle bombe en Italie

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an, Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, avec des successeurs comme José Mourinho et Thiago Motta qui sont déjà évoqués. Selon nos informations le Français garde pour le moment la confiance de ses dirigeants, mais à l’étranger on serait prêts à sauter sur la moindre occasion pour s’attacher ses services.

Après des débuts tonitruants, le PSG de Christophe Galtier et peu à peu rentré dans le rang et après le début de l’année 2023, la situation s’est inversée avec des résultats catastrophiques. Suffisant pour pousser les dirigeants parisiens à le remercier même pas un an après son arrivée ?

PSG : Projet sensationnel pour Messi, un mercato historique est préparé https://t.co/KNohOPIKq5 pic.twitter.com/RqkrWGmMLo — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Galtier parti pour rester au PSG ?

Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un changement d’entraîneur n’est pas vraiment au programme du côté du PSG. A moins d’une catastrophe, Christophe Galtier devrait rester le coach parisien la saison prochaine, avec l’arrivée de José Mourinho qui n’aurait d’ailleurs jamais été évoquée au sein du club.

Le Napoli pense à lui