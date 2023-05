Transferts : Grand ménage au PSG, un joueur veut jouer à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un premier mercato jugé décevant pour tous les observateurs, Luis Campos a la pression à l’approche de l’été, de quoi l’amener à envisager de nombreux changements. Du mouvement est notamment annoncé dans l’entrejeu, où certains joueurs pourraient être poussés vers la sortie. Auteur d’une première saison compliquée, Fabian Ruiz souhaite de son côté rester.

Pour son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos a mis la main sur six renforts l’été dernier : Nordi Mukiele, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Un recrutement qui n’a, dans l’ensemble, pas convaincu au terme de leur première saison dans la capitale. Cet été, le conseiller sportif du PSG compte donc procéder à des changements, et cela passera notamment par le départ de certains joueurs.

Les recrues déçoivent, un ménage se prépare

D’après les informations divulguées par le10sport.com, le PSG souhaite notamment se séparer de Carlos Soler, qui apparaît comme une erreur de casting après ses 36 apparitions sous le maillot rouge et bleu. Il en est de même pour Renato Sanches, qui n’a pas eu la chance de disputer autant de matches à cause de ses blessures à répétition. Ces dernières semaines, il avait aussi été question d’un départ d’Hugo Ekitike, mais quid de Fabian Ruiz ?

Fabian Ruiz veut rester