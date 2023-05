OM : Mauvaise nouvelle, une signature se confirme

Alexis Brunet

L'objectif de l'OM dans cette fin de saison en Ligue 1 est de reprendre la deuxième place au RC Lens. Cela qualifierait directement le club de Pablo Longoria pour la Ligue des Champions. Après cela, il faudra se pencher sur le mercato estival. Mauvaise nouvelle, les Phocéens pourraient subir un refus sur une des pistes les plus chaudes.

Il reste trois matches à l'OM pour espérer faire mieux que la troisième place actuelle en Ligue 1. Cela ne sera pas facile, car il faut que Lens fasse un faux pas de son côté, en plus d'un sans-faute marseillais. Une fois la saison finie, il faudra se plonger dans le mercato. Pablo Longoria a déjà commencé à avancer ses pions sur certaines pistes.

L'avenir d'Alexis Sánchez réglé dans les prochains jours ?

Igor Tudor pourrait voir au moins un attaquant débarquer à l'OM. Il faudra déjà voir ce que va faire de son avenir Alexis Sánchez. Le Chilien est en fin de contrat mais selon les informations d' RMC Sport , il pourrait prolonger à Marseille. En tout cas son agent va rencontrer les dirigeants du club français. Cela n'empêche pas Pablo Longoria de cibler de potentiels renforts en attaque. Le joueur de Crystal Palace, Wilfried Zaha est pisté, mais l'OM pourrait bien ne pas le recruter finalement.

Cela se complique pour Zaha à l'OM