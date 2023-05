Coup de tonnerre, un transfert XXL écarté par le PSG

Axel Cornic

Le casting pour le prochain numéro 9 du Paris Saint-Germain est lancé ! Après avoir raté quelques coups l’été dernier, luis Campos semble déterminé à offrir un nouveau compère d’attaque à Kylian Mbappé et les pistes fusent, avec notamment Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Romelu Lukaku ou encore Harry Kane.

Si Kylian Mbappé est intouchable, Lionel Messi et Neymar ne le sont pas du tout et pourraient donc quitter le PSG, avec Luis Campos qui a déjà plusieurs pistes pour oublier la MNM. Nous vous avons notamment parlé de Rafael Leao sur le10sport.com, mais finalement l’AC Milan a annoncé une possible prolongation imminente.

Le PSG cherche un attaquant de pointe

Ces derniers jours, les médias italiens ont évoqué une autre piste offensive pour le PSG, avec Dusan Vlahovic. Considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, le Serbe traverse une période délicate à la Juventus, qui est toujours dans le viseur de la justice. Sans Ligue des Champions la saison prochaine, il pourrait devenir une occasion intéressante.

Ça ne devrait pas être Vlahovic