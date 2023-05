PSG - Galtier : Un scandale est dénoncé, une explication tombe

Hugo Chirossel

Comme cela avait été le cas pour Mauricio Pochettino la saison dernière, Christophe Galtier ne figure pas dans la liste des cinq entraîneurs nommés pour remporter le Trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. Ce que certains estiment comme injuste, à l’image de Raymond Domenech. Sur RMC, un responsable des votes a donné des précisions sur le fonctionnement de la procédure qui désigne les nommés.

« C’est surprenant et quelque part aussi injuste . » Sur le plateau de L’Équipe du Soir , Raymond Domenech a critiqué l’absence de Christophe Galtier dans la liste des nommés pour le Trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison. « Même si Christophe possède la meilleure équipe, être champion n’est pas aussi simple que ce que les gens pensent. Il lui a fallu gérer ses stars, dans une saison particulière avec la Coupe du monde au milieu. Cela n’a rien d’évident », a ajouté l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.

«Les votes ont commencé le 15 avril et se sont terminés le 2 mai»

Les absences d’Alexandre Lacazette ou bien d’Alexis Sanchez dans la liste des meilleurs joueurs du championnat de France ont également interpellé certains observateurs. Dans Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, un auditeur qui s’est avéré être un responsable des votes des Trophées UNFP a donné des précisions sur le mode de fonctionnement des joueurs désignés. « Les votes ont commencé le 15 avril et se sont terminés le 2 mai. L'idée, c'est d'aller le plus tard possible pour avoir une vision assez complète de la saison », a-t-il expliqué.

«Ils font voter directement les joueurs en face à face»