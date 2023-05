Mbappé - Mercato : Le PSG prépare du lourd, une grande nouvelle tombe

Amadou Diawara

Pour régaler Kylian Mbappé, le PSG a identifié plusieurs cibles offensives sur le mercato : Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic et Harry Kane, entre autres. Toutefois, le Real Madrid est également sur les traces de ces attaquants. Mais heureusement pour le PSG, le club merengue pourrait tirer un trait sur ces joueurs.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut combler Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Conscient que son numéro 7 préfère jouer sur un côté, Luis Campos compte recruter un nouvel avant-centre de classe mondiale pour la saison 2023-2024. Dans cette optique, le conseiller football du PSG a coché plusieurs noms sur le marché.

Le Real veut plomber le mercato du PSG

Alors que Rafael Leão était sa priorité, le PSG va devoir aller voir ailleurs. En effet, le Portugais serait sur le point de parapher un nouveau bail avec l'AC Milan. En plus de Rafael Leão, Luis Campos en pincerait pour Randal Kolo Muani (contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht), Victor Osimhen (30 juin 2025, Napoli), Dusan Vlahovic (30 juin 2026, Juventus) et Harry Kane, (2024, Tottenham) entre autres. Toutefois, le Real Madrid pourraient mettre des bâtons dans les roues du conseiller football du PSG pour tous ces joueurs.

Le Real Madrid pourrait faire machine arrière