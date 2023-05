Nouvelle bombe pour le transfert de Mbappé, panique au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG peut dormir tranquille, du moins pour l'instant. Lié au club parisien jusqu'en 2024, Kylian Mbappé n'envisage pas de quitter la capitale française lors du prochain mercato estival. Mais comme annoncé par la presse espagnole ce vendredi, le Real Madrid pourrait bien revenir à la charge l'année prochaine et tenter de le récupérer gratuitement.

En mai 2022, le PSG s'enlevait une épine du pied en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé, jusqu'en 2024 plus une année supplémentaire en option. La fin d'un long feuilleton, qui aura duré plusieurs mois. Il faut dire que pendant longtemps, le joueur avait envisagé un transfert au Real Madrid avant de faire machine arrière. Aujourd'hui, Mbappé est pleinement impliqué dans le projet parisien et affiche un objectif clair.

Mbappe se projette au PSG

Agé de 24 ans, Mbappé espère remporter sa première Ligue des champions la saison prochaine, sous le maillot du PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait-il confié lors d'un entretien à Tout le Sport sur France 3.

La presse espagnole relance le dossier