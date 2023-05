Mbappé : Le Real Madrid prépare sa vengeance, le PSG va sombrer

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé l'a recalé l'été dernier, le Real Madrid ne serait pas rancunier. En effet, le club merengue envisagerait de revenir à la charge et de prendre sa revanche sur le PSG avec la superstar de 24 ans. Plus précisément, le Real Madrid aimerait boucler le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé en 2024.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 30 juin 2022. Mais alors qu'il était en fin de contrat, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de prolonger avec le PSG.

Transferts : Coup de tonnerre pour Mbappé et le PSG ? https://t.co/rxXmoqw5P7 pic.twitter.com/2Gup6UV912 — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Mbappé a snobé le Real pour le PSG

Selon les informations d' AS , divulguées ce vendredi matin, Kylian Mbappé aurait rempilé de deux saisons avec le PSG. Toutefois, selon certaines rumeurs, le numéro 7 parisien disposerait d'une option pour que son bail puisse être allongé d'une année s'il le désire. Conscient de la situation, le Real Madrid aurait un plan pour se venger du PSG.

Le Real veut Mbappé pour 0€ en 2024