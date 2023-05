PSG - Transferts : Le Qatar s’acharne encore !

Amadou Diawara

Malgré ses échecs passés avec Sergej Milinkovic-Savic, le PSG aurait l'intention de retenter sa chance lors du prochain mercato estival. Une habitude à Paris, qui déterre régulièrement des vieux dossiers pour réaliser son recrutement. En effet, le Qatar s'est déjà acharné avec Kalidou Koulibaly, Bernardo Silva, N'Golo Kanté, Zinedine Zidane et Milan Skriniar.

Piste de longue date du PSG, Sergej Milinkovic-Savic serait de nouveau dans les plans du club parisien En effet, comme indiqué par Il Tempo , le club de la capitale serait emballé par l'idée de recruter le milieu de terrain de la Lazio lors du prochain mercato estival. Malgré ses échecs répétés sur ce dossier, le Qatar serait prêt à retenter une nouvelle fois sa chance.

Transferts : Coup de tonnerre pour Mbappé et le PSG ? https://t.co/rxXmoqw5P7 pic.twitter.com/2Gup6UV912 — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Le PSG déterre le dossier Milinkovic-Savic

Selon les informations d' Il Tempo , le PSG aurait toutes les raisons d'y croire pour Sergej Milinkovic-Savic cette fois. A en croire le média transalpin, l'international serbe aurait d'ores et déjà décidé de claquer la porte de la Lazio après huit saisons de bons et loyaux services à Rome. Et alors que Sergej Milinkovic-Savic est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, les Biancocelesti auraient accepté son départ, et ce, pour éviter à tout prix un transfert à 0€ à l'issue de son bail.

Le PSG ne baisse jamais les bras

En plus de Sergej Milinkovic-Savic, le PSG a déjà déterré plusieurs dossiers depuis le rachat du Qatar. On peut même dire que les hautes sphères du PSG ont l'habitude de s'acharner sur certaines cibles. Plus précisément, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déjà tenté plusieurs fois de boucler les signatures de N'Golo Kanté, Zinedine Zidane, Kalidou Koulibaly, Bernardo Silva et Milan Skriniar, pour ne citer qu'eux. Et pour le moment, le travail de longue haleine du PSG n'a payé que pour le défenseur slovaque de l'Inter, qui va migrer vers Paris librement et gratuitement à la fin de son bail le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG espère avoir la même réussite avec Bernardo Silva cet été. Alors que Kylian Mbappé et Luis Campos pousse depuis presque un an pour que le Portugais signe au PSG, le Qatar a déjà lancé les hostilités sur ce dossier. A suivre...