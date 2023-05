Transfert XXL au PSG, son départ est déjà acté

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic serait dans le collimateur du PSG, qui espérerait boucler un transfert cet été. De leur côté, les Biancocelesti et le joueur auraient d'ores et déjà acté la fin de leur collaboration, et ce, après huit saisons passées ensemble.

D'après les indiscrétions d' Il Tempo , le PSG n'aurait pas fait une croix sur Sergej Milinkovic-Savic. Ayant tenté à plusieurs reprises de recruter le milieu de terrain de la Lazio, le club parisien compterait retenter sa chance lors du prochain mercato estival. Et heureusement pour le PSG, Sergej Milinkovic-Savic serait déjà assuré de quitter les Biancocelesti à l'intersaison.

C’est annoncé, une star du PSG a plombé un coup XXL du Qatar https://t.co/XVSW1wkoxB pic.twitter.com/Bd9CzItAKa — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

La Lazio a tenté de prolonger Milinkovic-Savic

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ne devrait pas débuter une saison de plus à Rome. A en croire Il Tempo , les Biancocelesti auraient essayé une nouvelle fois de prolonger leur numéro 21, sans succès.

La Lazio s'est résignée pour Milinkovic-Savic