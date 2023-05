Un joueur de l’OM annonce une surprise pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Valentin Rongier n'envisage pas de quitter l'OM à court terme. Néanmoins, qu'en sera-t-il à l'issue de sa carrière ? Interrogé sur ses envies après avoir raccroché les crampons, l'ancien milieu de terrain du FC Nantes assure qu'il pourrait bien se voir rester dans le monde du football.

Cette saison, Valentin Rongier s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'OM. Rouage essentiel du système d'Igor Tudor, le milieu de terrain a prolongé son contrat à Marseille jusqu'en 2026, date à laquelle il aura 31 ans. Et même si cela semble un peu tôt pour prendre sa retraite, l'ancien joueur du FC Nantes ne cache pas qu'il pense à son après-carrière durant laquelle il pourrait rester dans le football.

Rongier n'écarte pas l'idée de devenir entraîneur...

« J’y pense, oui. Le foot est ma passion et je sais que ça va me manquer. Au début, je me disais que je boufferais tellement de foot que j’aurais envie d’arrêter. Mais je sais que je vais couper six mois ou un an, et que ça me manquera. Je ne sais pas si je serai entraîneur, mais je m’y verrais bien », explique-t-il dans une interview accordée à La Provence , avant d'évoquer sa carrière à court terme qu'il ne voit pas ailleurs qu'à l'OM.

... mais pour l'instant il reste à l'OM