PSG : Galtier interpelle une star en public

Alors que la fin de saison approche, l’heure des premiers bilans a sonné au sein du PSG. Deux ans après son arrivée, Gianluigi Donnarumma a connu deux saisons irrégulières à Paris. Excellent sur sa ligne, le grand gardien italien possède une marge de progression dans plusieurs domaines, comme l’a rappelé ce vendredi Christophe Galtier.

Meilleur joueur de l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma était attendu au tournant cette saison. Et pour cause, afin de le mettre dans les meilleures conditions, le PSG avait décidé de se séparer de Keylor Navas cet hiver, laissant ainsi le champ libre à l’Italien.

Donnarumma, un gardien « décisif sur sa ligne » selon Christophe Galtier

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier s’est exprimé au sujet de son gardien de but. « Gigio, qui est avant tout un grand professionnel, il s'améliore sur la lecture du jeu. Je l'ai senti très décisif sur sa ligne. C'est un gros point fort, il prend beaucoup de place, il a des arrêts réflexes. Il commence à prendre beaucoup de leadership en dirigeant sa défense » .

Galtier l’affirme, Donnarumma possède « un axe d’amélioration »