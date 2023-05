PSG : Galtier annonce du lourd pour le mercato

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier sera l'entraineur du PSG la saison prochaine, à moins d'une catastrophe d'ici la fin de cet exercice. Interrogé sur le mercato ce vendredi en conférence de presse, le technicien parisien a affirmé que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi travaillaient déjà ardemment pour renforcer son effectif.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts à Paris. Toutefois, la donne a totalement changé après la Coupe du Monde.

Le PSG s'active déjà pour le mercato

Invaincu en première partie de saison, le PSG a enchainé les contre-performances depuis le début de l'année 2023. Mais heureusement pour Christophe Galtier, il ne va pas être évincé à l'issue de cet exercice. Malgré les mauvais résultats du PSG, le technicien français sera toujours en place à la reprise d'après le10sport.com, à moins d'une catastrophe dans la dernière ligne droite de la Ligue 1.

«Un gros travail est fait par Campos et le président»