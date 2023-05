Transferts : Coup de tonnerre pour Mbappé et le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien déterminé à recruter un buteur de renommé internationale cet été, le PSG souhaite satisfaire les demandes de Kylian Mbappé qui attend ce fameux renfort depuis un bon moment dans la capitale. Victor Osimhen reste la grande priorité, et le PSG peut garder espoir dans ce dossier malgré la menace venue d’Angleterre.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaite se renforcer au poste de buteur cet été. Kylian Mbappé avait déjà fait part au cours de la saison de son envie de voir débarquer un pivot au sein du club de la capitale afin de le délester de certaines tâches offensives, et Luis Campos a rapidement activé les pistes de renom à cet effet. D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG en pince plus que jamais pour Victor Osimhen (24 ans, Naples).

Osimhen a une autre préférence que le PSG

À en croire les dernières tendances, Victor Osimhen serait surtout attiré par la perspective d’un transfert en Premier League la saison prochaine, et le PSG passerait donc au second plan pour le buteur nigérian. Mais pas de quoi perdre espoir pour autant…

Le PSG garde ses chances