Le PSG fonce sur des joueurs de l’équipe de France, quelle doit-être la priorité ?

Le mercato parisien pourrait prendre l'accent français durant l'été prochain. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, voudrait mettre l'accent sur des profils de nationalité française, afin de rassurer Kylian Mbappé. Ainsi, de nombreux internationaux tricolores figurent sur les tablettes du club de la capitale. Quelle doit-être la priorité du PSG ?

Le PSG a déçu cette saison. Les objectifs fixées en début de saison n'ont pas été respectés, surtout en Ligue des champions; Décevante, l'équipe parisienne a affiché de grosses lacunes, et ce dans plusieurs secteurs. Chargé du recrutement au sein de la capitale française, Luis Campos est conscient qu'il faudra renforcer le groupe de Christophe Galtier. Un défenseur central, un milieu axial, un attaquant de pointe et un second attaquant seraient recherchés sur le marché. Plusieurs joueurs étrangers seraient ciblés, mais Campos voudrait axer ses recherches sur des éléments de nationalité française.

Transfert à 80M€ pour Mbappé, Messi et Neymar vont le regretter https://t.co/i3JoUcCVDK pic.twitter.com/zOkmTF9f2q — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Campos recherche des joueurs français

Présent en conférence il y a quelques jours, Christophe Galtier avait annoncé la couleur sur ce mercato made in France. « Le club et la direction sportive regardent ce que l'on doit améliorer la saison prochaine. Il y a automatiquement un regard sur la France, sur les joueurs qui performent dans notre championnat, mais aussi un regard sur l'international, c'est une évidence. Est-ce que le PSG doit forcément recruter les très bons joueurs de Ligue 1. Quand on aura ciblé les postes et les profils, même si c'est déjà le cas, on verra si le PSG va s'orienter sur la Ligue 1 ou aura un regard plus international » avait lâché l'entraîneur du PSG.

Le PSG pourrait piocher en équipe de France

Ces dernières semaines, de nombreux internationaux français ont été annoncés dans le viseur du PSG. Les profils de N'Golo Kanté et d'Antoine Griezmann sont annoncés, mais ces deux dossiers relèvent plutôt du fantasme. Le club parisien pourrait, surtout, mettre la main sur de jeunes joueurs comme Randal Kolo Muani, Khéphren Thuram ou encore Youssouf Fofana. Trois joueurs, qui épaulent déjà Kylian Mbappé en équipe de France.



Alors selon vous, quelle doit-être la priorité du PSG ? A vos votes !