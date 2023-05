Le PSG fonce sur un joueur de Deschamps, il lâche sa réponse

En très grande forme sous le maillot de l'AS Monaco cette saison, Youssouf Fofana fait saliver plusieurs écuries européennes. Le PSG est notamment venu aux renseignements ces dernières semaines. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain s'est exprimé auprès d'Evening Standard sur son avenir en France.

Youssouf Fofana fait sans doute partie des joueurs qui vont animer le mercato estival. Après sa récente Coupe du monde avec les Bleus et ses entrées convaincantes, le milieu de l'AS Monaco se pose des questions sur son avenir dans la Principauté.

Monaco's Youssouf Fofana, 22, spoke about becoming the latest in a long line of Provincial club exports: "If it is the right opportunity or moment [to leave], I can’t say. I don’t know but we are doing things the right way here at the moment." https://t.co/d89hrMROrx