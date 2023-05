Une star planétaire débarque au PSG, elle dit tout

Jean de Teyssière

Véritable légende du football, David Beckham est accueilli au Paris Saint-Germain comme les plus grandes stars de la planète, le 31 janvier 2013. L'Anglais signe pour six mois au PSG et ne jouera que dix matchs, pour deux passes décisives en Ligue 1. Dans une vidéo publiée par le club, David Beckham dévoile les coulisses de son arrivée à Paris et rend hommage au club et aux supporters.

Partout où David Beckham est passé, il a laissé une trace indélébile. Tout le monde, y compris les non-supporters du PSG se souvient de ses larmes lors de son dernier match, face à Brest le 18 mai 2013. Lors de sa sortie, le jeu s'arrête, le stade se lève et même les Brestois saluent la sortie de cette légende du football. 10 ans jour pour jour après sa sortie, le vainqueur de la Ligue des Champions 1999 avec Manchester United évoque son passage à Paris court, mais intense.

« Je me souviendrai toujours de l'attitude des supporters du PSG à mon égard »

Dans une vidéo du PSG publiée sur Youtube , David Beckham se souvient de son arrivée à Paris : « Je me souviendrai toujours de ce qu’ils ont fait pour moi, de la façon dont ils m’ont traité et de l’attitude des supporters du Paris Saint-Germain à mon égard. Même si je ne suis resté que six mois, j’ai eu l’impression d’être traité comme si j’étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille. Nous étions, ma femme et moi, sur le point de rentrer au Royaume-Uni, à Londres, et j’ai reçu un coup de téléphone de Leonardo et Nasser. Ils m’ont dit : ‘nous savons que tu es en fin de contrat. Nous n’avons pas gagné le championnat depuis un certain temps. Nous sommes en forme mais nous pensons que si tu viens dans l’équipe pour le reste de la saison, tu nous donnerais un petit coup de pouce. »

« Je ne pouvais pas refuser »