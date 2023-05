Ça se confirme pour Mourinho et le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG envisage, sérieusement, de conserver Christophe Galtier la saison prochaine. Malgré les résultats décevants enregistrés par son équipe, le technicien français est bien parti pour accueillir les joueurs à la reprise. La piste José Mourinho n'est pas d'actualité et il n'existerait aucun contact entre les deux parties.

Le PSG va certainement remporter un onzième titre de champion de son France, mais le club parisien n'a pas montré son meilleur visage cette saison. Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, le club parisien n'est pas parvenu à remplir ses objectifs. Mais malgré ce bilan plus que décevant, le PSG opte pour un statu quo pour la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la formation française entend poursuivre l'aventure avec Luis Campos, mais aussi avec Christophe Galtier, pourtant discuté en interne. Le technicien garde la confiance de ses dirigeants, qui n'ont contacté aucun profil pour le remplacer.

Aucun contact entre Mourinho et le PSG

Selon nos informations exclusives, il n'existe aucun contact avec Zinédine Zidane ou José Mourinho. Sous contrat avec l'AS Roma, le Special One ne figure pas parmi les premières options du PSG, qui donne sa priorité à la continuité de Christophe Galtier.

Le PSG prêt à conserver Galtier