Mercato : Un chèque de 52M€ bientôt signé pour une cible chaude du PSG ?

Sur les tablettes du PSG, Manuel Ugarte fait partie des priorités de recrutement de Luis Campos au poste de milieu de terrain. Sous les couleurs du Sporting Lisbonne, la pépite uruguayenne réalise une formidable saison et ne fera pas de vieux os au Portugal. Mais Paris est en danger dans ce dossier…

Dans la droite ligne du transfert de Vitinha, arraché au FC Porto l’été dernier, le PSG veut de nouveau sévir au Portugal. C’est dans le championnat de son pays que Luis Campos surveille très attentivement un joueur très prometteur, qui évolue au Sporting Lisbonne : Manuel Ugarte. Comme révélé par le10sport.com, Ugarte figure très haut dans la liste parisienne pour l’été prochain.

Le PSG garde le contact

Protégé de Jorge Mendes, Manuel Ugarte est une cible très appréciée par Luis Campos qui ne manque jamais de jeter un œil sur les performances du milieu de terrain du Sporting Lisbonne, clairement l’un des meilleurs à son poste du championnat portugais. Et après la bonne pioche Vitinha, Paris a clairement envie de refaire un nouveau joli coup. Pour cela, le PSG garde contact avec l’agent et l’entourage du joueur.

Attention à l’Angleterre

Le souci, c’est que toute l’Europe a repéré le joyau… Et notamment en Angleterre, où les clubs de Premier League sont chaque week-end en tribunes pour l’observer. Ces dernières semaines, Aston Villa a pris ses dispositions pour se positionner. Mais le club le plus actif, et le plus dangereux, n’est autre que Liverpool !

Une clause à 52 millions d’euros

Jurgen Klopp a craqué sur Manuel Ugarte et envisage très clairement de lui offrir une place dans son effectif. Pour cela, Liverpool serait disposé à tout simplement s’aligner sur la clause libératoire du joueur, fixée à 52 millions d’euros. A ce prix, le PSG ne suivra pas. Pour l’heure, Luis Campos n’a pas de grosse enveloppe pour l’été à venir. Son budget pourra devenir conséquent si de gros départs sont enregistrés. Celui de Messi donnerait de l’air. Celui de Neymar encore plus. Mais également les ventes de joueurs comme Renato Sanches, Carlos Soler, Leandro Paredes ou encore Julian Draxler.