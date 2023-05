Mbappé sur le départ, le PSG lui annonce l’arrivée d’une star

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Épatant ce mercredi face au Real Madrid, Bernardo Silva a confirmé, s’il le fallait encore, qu’il serait une recrue idéale pour le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Luis Campos cherche en effet à faire venir l’international portugais de Manchester City, désireux de changer d’air. Un dossier vu d’un bon œil par Kylian Mbappé, à qui on aurait déjà garanti l’arrivée de son ancien coéquipier.

Auteur d’un doublé face au Real Madrid (4-0), Bernardo Silva a été l’un des grands artisans de la qualification de Manchester City pour la finale de la Ligue des champions. L’international portugais apparaît comme un élément indispensable aux yeux de Pep Guardiola, mais cette confiance retrouvée ne l’empêche pas de vouloir changer d’horizon, lui dont le bail court jusqu’en 2025. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité au cours des derniers mois l’intérêt prononcé de Luis Campos à l’égard de celui qu’il avait recruté à l’AS Monaco en 2015. Une information confirmée depuis par RMC ou encore L’Equipe . Et Bernardo Silva ne resterait pas insensible, de quoi ravir Kylian Mbappé.

Un proche de Mourinho valide le PSG, Mbappé est prévenu https://t.co/9CMOmYIHFk pic.twitter.com/zM8RRIss2t — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Le PSG a promis Bernardo Silva à Kylian Mbappé

Et pour cause, les deux hommes se connaissent bien pour s’être rencontrés en Principauté. Le 10 Sport indiquait notamment que Kylian Mbappé souhaitait rejouer avec Bernardo Silva. D’ailleurs, l’arrivée du Portugais lui aurait été promise selon Bruno Salomon. « Un certain temps on lui a dit ‘Bernardo Silva va arriver’ , explique le journaliste de France Bleu , relayé par Goal. L’an dernier au moment de la prolongation le nom de Bernardo Silva a été mis sur la table pour que Kylian Mbappé prolonge. » Finalement, Manchester City n’avait pas voulu se séparer de son joueur, une situation qui aurait évolué, la formation de Premier League semblant disposée à le laisser partir en cas d’offre satisfaisante.

« On verra ce qui va se passer »