Un proche de Mourinho valide le PSG, Mbappé est prévenu

Depuis plusieurs semaines, la piste Mourinho est évoquée avec insistance au PSG. Cependant, celle-ci n’est pas d’actualité comme vous l’a révélé le10sport.com, mais Didier Drogba estime qu’une arrivée du Special One pourrait être bénéfique au vestiaire parisien, qui sort d’une saison éprouvante sous les ordres de Christophe Galtier.

C’est l’un des noms qui revient avec insistance lorsqu’on évoque un possible départ de Christophe Galtier. José Mourinho, en poste à la Roma, est annoncé du côté du PSG depuis plusieurs semaines. Une piste qui n’est toutefois pas d’actualité dans les rangs parisiens comme vous l’a révélé le10sport.com. Mercredi, Le Parisien a d’ailleurs confirmé nos informations. Le Special One est donc très loin du Parc des Princes, mais certains observateurs aimeraient le voir débarquer. C’est notamment le cas de Didier Drogba.

« Il vous met devant vos responsabilités et devant la réalité »

Ancien joueur de Chelsea, l’Ivoirien connaît très bien l’entraîneur portugais, les deux hommes ayant entretenu une relation presque filiale durant leur passage chez les Blues . Présent sur Canal + à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid (4-0), Didier Drogba voit ainsi d’un bon œil une arrivée de Mourinho au PSG, le Portugais étant selon lui capable de diriger Kylian Mbappé et les autres joueurs du club. « José Mourinho respecte tout le monde. Ce qu'il faut savoir c'est que quand il arrive dans un vestiaire il vous fait savoir que : "Je suis là parce que vous n'arrivez pas à gagner et je viens vous aider à développer cette culture de la gagne". Il vous met devant vos responsabilités et devant la réalité . »

« S'il vient au PSG, il va apporter sa touche »