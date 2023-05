Transferts : Un prodige enflamme l’Europe, le PSG passe à l’action

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’un mercato mouvementé attend le PSG, plusieurs joueurs importants sont annoncés sur la short-list de Luis Campos, mais le conseiller sportif portugais lorgne également quelques pépites en vue du prochain exercice. À 16 ans, Noah Darvich fait notamment parler de lui du côté de Fribourg, et cela n’a pas échappé à la direction parisienne.

Bernardo Silva, Harry Kane, Victor Osimhen… Le PSG vise du lourd pour se renforcer sur le mercato estival. Après une saison éprouvante, le club de la capitale espère remanier son effectif et bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé. Mais Luis Campos ne vise pas que des joueurs confirmés et espère notamment frapper fort avec un jeune prometteur.

Le PSG vise un crack

D’après les informations divulguées par CaughtOffside , le PSG a coché le nom de Noah Darvich. Le milieu offensif de 16 ans est l’un des plus grands espoirs du football allemand et suscite déjà de nombreuses convoitises, dont celles du Paris Saint-Germain.

Une rencontre a déjà eu lieu