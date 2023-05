Coup de théâtre, l'OM peut déjà oublier cette superstar

Amadou Diawara

Arrivé au Bayern lors du dernier mercato estival, Sadio Mané vit des mois compliqués depuis son transfert en Bavière. Toutefois, l'international sénégalais ne compterait pas changer de club à l'issue de la saison. L'OM doit donc déjà oublier l'idée de recruter Sadio Mané, qui est un grand fan du club phocéen.

Désireux de se lancer un nouveau défi, Sadio Mané a quitté Liverpool lors du dernier mercato estival pour rejoindre le Bayern. Toutefois, son séjour en Bavière ne se passe pas vraiment comme il l'aurait espéré. Victime d'une grosse blessure, Sadio Mané a été écarté des terrains pendant de longues semaines. De surcroit, l'attaquant sénégalais serait allé au clash avec Julian Nagelsmann, ancien coach du Bayern, et son coéquipier Leroy Sané.

Le PSG annonce un problème avec Galtier https://t.co/2rLk8Ae0qi pic.twitter.com/JJEZ7q7yCj — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

«Si tu lui donnes un bon salaire, lui il vient»

Dans une situation compliquée au Bayern, Sadio Mané pourrait claquer la porte dès la prochaine fenêtre de transferts. D'ailleurs, à en croire Loïc Tanzi, la star de 31 ans pourrait se laisser tenter par un départ vers l'OM. « Si (Alexis) Sanchez ne reste pas (…) Si tu lui donnes un bon salaire, lui il vient. Il adore Marseille. Il est fan de l’OM » , a révélé le journaliste français sur le plateau de La Chaine L'Equipe ce mercredi.

Sadio Mané veut se relancer au Bayern