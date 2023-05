Incroyable, Zidane se fait recaler en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de tout contrat, Zinedine Zidane fait partie des pistes étudiées par le Real Madrid pour un énième retour à la Casa Blanca. Néanmoins, malgré la lourde défaite contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti devrait conserver son poste. Et vu d'Espagne, cela semble mérité.

Quel avenir pour Zinedine Zidane ? Après la prolongation de Didier Deschamps avec l'équipe de France, l'idée d'un nouveau retour au Real Madrid a circulé. Une option qui aurait pu prendre de l'ampleur avec l'élimination du club merengue contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions. Mais en Espagne, personne ne réclame le départ de Carlo Ancelotti, bien au contraire.

«Ce serait encore pire si un nouvel entraîneur arrivait au Real Madrid»

En effet, au micro d' El Larguero , le journaliste espagnol Jesús Gallego assure même que « ce serait encore pire si un nouvel entraîneur arrivait au Real Madrid, comme ce fut le cas pour Rafa Benítez. S'il ne signe pas un grand attaquant, l'équipe continuera à être incomplète, même Bellingham n'y arrivera pas ».

Le Real conforte Ancelotti