Alerte au PSG, Mbappé est attendu de pied ferme à l’étranger

Bien que lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé fait toujours autant parler en Espagne. Son arrivée au Real Madrid continue de faire l'objet de nombreux fantasmes. Aujourd'hui chroniqueur, Predrag Mijatović n'a pas hésité à donner son avis. Alors que la piste Erling Haaland resterait d'actualité, il estime que le joueur français pourrait faire l'affaire.

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait refaire parler de lui dans les prochains mois. En Espagne, le Real Madrid attend le bon moment pour revenir à la charge dans ce dossier, qui avait déjà animé le débuté d'année 2022. Mais le club espagnol pourrait-il mettre de côté le dossier Mbappé pour se lancer sur celui d'Erling Haaland ? Selon Predrag Mijatović, le choix est facile pour le Real Madrid.





🇫🇷 Kylian Mbappé rêve de participer aux #JeuxOlympiques de #Paris2024



12 Ballon d'Or et de nombreuses vedettes du foot ont déjà pris part aux JO. La star du #PSG n'est donc pas la première à vouloir faire les Jeux.



Vous avez les autres ❓⬇️ @le10sport https://t.co/uBD5nh1uxV — Bernard Colas (@BernardCls) May 17, 2023

« Mbappé est un véritable phénomène »

« C'est une question piège. Ils sont totalement différents, cela dépend de l'effectif, de l'entraîneur et du schéma qu'il souhaite. Dans le cas présent, Ancelotti utilise un 4-3-3 qui profite à Vinicius. Si vous me demandez l'un ou l'autre, Mbappé est un véritable phénomène. Non seulement en termes de football, mais aussi en termes d'image. Il est l'avenir post-Messi, post-Cristiano, post-Neymar. Je n'en vois pas d'autre aussi séduisant quand on met bout à bout tous les éléments qu'il faut réunir » a-t-il confié dans un entretien à As.

« Le football n'est pas seulement une question de terrain »