Le PSG et l’OM veulent signer le même joueur

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais l’été s’annonce déjà agité pour l’attaquant chilien. L’OM souhaiterait lui faire signer une prolongation, mais il semblerait que le PSG soit également entré dans la dansé à la surprise générale dans ce dossier.

En avril dernier, dans la presse argentine, l’agent d’Alexis Sanchez (34 ans) faisait le point sur son avenir à l’OM : « Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club français est très content de lui et s’attend à ce qu’il reste ». Pourtant, rien n’est encore fixé pour le futur de l’attaquant chilien…

Sanchez, un avenir incertain

En effet, son contrat avec l’OM prendra fin en juin prochain, et même s’il dispose d’une année supplémentaire en option pour continuer l’aventure phocéenne, Sanchez réclamerait des garanties sportives à sa direction ainsi qu’une qualification en Ligue des Champions. Et un nouvel élément vient perturber le dossier pour l’OM, qui souhaite le prolonger au plus vite.

Le PSG débarque !