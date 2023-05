Le PSG veut régaler Mbappé, ce sera 80M€

Amadou Diawara

Pour combler Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, le PSG travaille sur le transfert de Bernardo Silva, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City. Heureusement pour le club de la capitale, les Citizens de Pep Guardiola seraient ouverts au départ du Portugais, qu'ils évalueraient à 80M€ environ.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé (24 ans) et Luis Campos sont tombés sous le charme de Bernardo Silva. A tel point que les deux hommes poussent depuis presque un an pour que le milieu polyvalent portugais rejoigne le PSG.

Le PSG veut offrir Bernardo Silva à Mbappé

Selon nos informations du 7 mai, la direction du PSG a bougé ses pions pour boucler le transfert de Bernardo Silva lors du prochain mercato estival. En effet, le club de la capitale a fait connaitre ses intentions vis-à-vis du pensionnaire de Manchester City et est prêt à dégainer une offre. Mais quelle est la position des Citizens de Pep Guardiola ?

Manchester City réclame 80M€ pour B. Silva