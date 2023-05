Bernardo Silva, Mourinho, Payet… Toutes les infos mercato du 18 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Bernardo Silva répond à l'intérêt du PSG

Ciblé par le PSG qui souhaite absolument le recruter cet été conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, Bernardo Silva a fait le point sur son futur à Manchester City mercredi soir au micro de Canal + , en marge de la qualification de son équipe pour la finale de la Ligue des Champions : « Le programme c'est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, essayer contre United en finale de FA Cup, et ensuite l'Inter. Après, l'été, on verra ce qu'il va se passer », indique le milieu offensif portugais.



PSG : Mourinho évasif sur son avenir

Le nom de José Mourinho revient également avec insistance pour venir entraîner le PSG la saison prochaine. Et en conférence de presse avant d'affronter le Bayer Leverkusen en demi-finale retour de l'Europa League, le technicien portugais de l'AS Rome a préféré botter en touche : « Non. Je ne veux pas parler de ça. Il y a un match important à jouer et je suis focalisé sur le match de demain. Je ne pense même pas à la finale, donc encore moins à mon avenir », explique Mourinho.



L'OM prêt à lâcher Payet ?

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, Dimitri Payet pourrai voir sa belle histoire d'amour avec le club phocéen se terminer plus tôt que prévu. Selon les révélations de La Provence , son contrat pourrait être résilié dès cet été comme ce fut le cas avec Steve Mandanda l'an dernier. Et ce n'est pas tout puisque la promesse de reconversion qui lui avait été formulée par l'ancien président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, pourrait ne pas être tenue par Pablo Longoria.



