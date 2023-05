PSG : Mourinho lâche une première réponse au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir incertain de Christophe Galtier au PSG, José Mourinho fait partie des pistes prioritaires évoquées pour venir lui succéder. Mais l’entraîneur portugais de l’AS Rome, interrogé mercredi devant la presse, a préféré rester évasif à ce sujet.

José Mourinho au PSG la saison prochaine, faut-il vraiment y croire ? À en croire les révélations exclusives du 10sport.com, il n’existe aucun contact entre Luis Campos et le Special One , d’autant que selon nos informations et à moins d’un énorme rebondissement, Christophe Galtier devrait rester en place au PSG malgré sa première année compliquée sur le plan sportif et extrasportif.

Mourinho est évoqué

Toutefois, dans les autres médias, la piste menant à José Mourinho revient avec insistance lorsqu’il s’agit d’évoquer le prochain entraîneur du PSG. Mais de son côté, le technicien portugais de l’AS Rome refuse de prendre position…

« Je ne veux pas parler »