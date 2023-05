Mourinho recale le PSG, la folle raison révélée

Hugo Chirossel

Ces dernières semaines, le nom de José Mourinho est souvent évoqué afin de remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. Selon nos informations, cette piste n’est pas d’actualité et il n’y a pas de négociation pour une arrivée du Special One à Paris. Si le Portugais est proche de Luis Campos, les deux hommes ne souhaitent pas travailler ensemble dans le même club.

Comme indiqué par Le 10 Sport le 8 mai dernier, la piste José Mourinho au PSG n’existe pas. Le club de la capitale envisage pour le moment de poursuivre avec Christophe Galtier, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Luis Campos n’est pas en contact avec le Special One , ni avec son agent Jorge Mendes, dans l’optique d’une arrivée au PSG.

Pas de contact entre le PSG et Mourinho

Des informations confirmées par Le Parisien ce mercredi. Le quotidien régional indique également qu’aucune négociation n’a été entamée afin que José Mourinho devienne l’entraîneur du PSG la saison prochaine. En ce sens, Le Parisien ajoute que Luis Campos et l’actuel technicien de l’AS Rome ne souhaitent pas travailler ensemble.

Campos et Mourinho veulent préserver leur amitié