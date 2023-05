PSG : Lionel Messi prend une énorme décision

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A partir du 1er juillet, Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat arrive à échéance et une prolongation semble désormais totalement exclue. Par conséquent, il faut désormais déterminer le prochain club de Lionel Messi qui semble avoir l'intention de ménager le suspens.

Deux ans après son arrivée, Lionel Messi va déjà repartir. Le champion du monde 2022 ne prolongera pas son contrat avec le PSG qui s'achève le 30 juin. La question est désormais de savoir où évoluera l'Argentin la saison prochaine. Et du côté de l'Arabie Saoudite, Al-Hilal fait un énorme forcing pour le recruter.

PSG - Messi : Nouvel indice sur son prochain club https://t.co/bDrOEHFIUc pic.twitter.com/wtn3201iz0 — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

L'Arabie Saoudite fait le forcing pour Messi...

En effet, selon les informations de SPORT , Al-Hilal est prêt à dégainer une offre de 400M€ par an pour convaincre Lionel Messi qui aurait de son côté d'autres exigences. Il aurait ainsi réclamé l'arrivée de Sergio Busquets à ses côtés, ce qui ne devrait pas poser beaucoup de problèmes au club saoudien prêt à tout pour convaincre La Pulga .

... qui attend le Barça avant de trancher