Le feuilleton Messi part dans tous les sens, la grande annonce

Entre Lionel Messi et le PSG, ça semble terminé. L’occasion pour la presse de s’enflammer pour sa prochaine destination. Au FC Barcelone, La Pulga a reçu un énième appel du pied lorsqu’un agent à forte renommée a mis les pieds dans le plat.

Mais où va rebondir Lionel Messi ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain au PSG. L’AFP expliquait la semaine dernière que l’affaire serait carrément conclue entre la star du Paris Saint-Germain et le championnat saoudien pour qu’il vienne y jouer à Al-Hilal la saison prochaine. Une information démentie par le père de Lionel Messi, qui est également son représentant, en personne. Et maintenant ?

«J’espère qu'il reviendra»

Selon Tuttosport , Lionel Messi aurait une seule et unique priorité à l’instant T : revenir au FC Barcelone où il a tout connu et tout gagné. Une éventualité qui plairait particulièrement à Pedri. La pépite du FC Barcelone s’est confiée à la Cadena SER ces dernières heures. Et pour le milieu de terrain blaugrana, la légende vivante du Barça qu’est Messi est la bienvenue. « Parfois ça sort (dans le vestiaire), ça sort parce qu'on le voit partout, mais bon, j'aimerais bien. C'est vrai que ça dépend du Barça et de Leo mais bon, j'espère qu'il reviendra. Pendant mes débuts au Barça, j'étais même timide pour aller au vestiaire, et je restais tout le temps dans le gymnase. Leo Messi est venu vers moi et m'a dit de ne pas être timide, il m'a encouragé ».

«Messi mérite de prendre sa retraite où il veut»