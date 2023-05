Le PSG veut régaler Mbappé, il lâche une annonce troublante sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà focalisé sur son mercato estival après une triste saison, le PSG a ciblé sa priorité : Bernardo Silva. Selon nos informations exclusives, le club de la capitale est déjà passé à l'offensive dans ce dossier. Sur le départ de Manchester City, l'international portugais s'est exprimé à ce sujet après son récital contre le Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions.

Le PSG est loin d'avoir réussi sa saison. Même si le club de la capitale est bien parti pour s'adjuger un nouveau titre de champion de France, le bilan en Ligue des Champions est encore médiocre. Éliminé dès les huitièmes de finale contre le Bayern Munich, le PSG voudra se racheter la saison prochaine. Et Luis Campos sait que son mercato devra être à la hauteur.

Le PSG passe à l'action pour Bernardo Silva

Comme l'a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG est passé à l'offensive dans le dossier Bernardo Silva. Le milieu offensif de Manchester City a envie d'ailleurs après six saisons passées chez les Skyblues . Double buteur mercredi soir face au Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions, l'international portugais pourrait terminer son aventure anglaise de la plus belle des manières avec un triplé historique pour Manchester City.

Lui aussi.Paris encore plus. https://t.co/4BBfWqy27o — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 17, 2023

«On verra ce qu'il va se passer»