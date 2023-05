L'OM va trahir Dimitri Payet

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé cette saison par Igor Tudor, Dimitri Payet n'entre plus dans les plans de l'OM en vue du prochain exercice. Par conséquent, le numéro 10 marseillais risque d'animer le mercato, d'autant plus que le club phocéen pourrait ne pas tenir une promesse faite lors de la prolongation de son capitaine en 2020.

Titulaire indiscutable la saison dernière avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet vit un sacré déclassement. Et pour cause, le numéro 10 de l'OM n'entre pas réellement dans les plans d'Igor Tudor et s'est imposé comme un simple joker de luxe à Marseille. Un statut qui ne devrait plus lui convenir, et qui devrait surtout pousser l'OM à tenter de s'en séparer en vue de la saison prochaine.

Payet sur le départ ?

En effet, Dimitri Payet ne devrait pas être conservé cet été par l'OM qui cherchera à lui trouver une porte de sortie. Une situation qui se heurte toutefois à la volonté du joueur. Très épanoui à Marseille, le Réunionnais n'aurait effectivement aucune intention de partir, bien que son avenir à Marseille semble bien bouché.

L'OM pourrait ne pas tenir sa promesse de reconversion