Payet - OM : Coup de théâtre pour son avenir

Pour avoir infligé une claque à Yannick Cahuzac, Dimitri Payet a écopé de trois matches de suspension ferme. Sa saison est d'ores et déjà terminée, même si l'OM envisage de contester cette décision de la Commission de discipline de la LFP. Sa carrière est, aussi, en doute. Mais le joueur de 36 ans a l'intention de prolonger le plaisir une année supplémentaire.

L'OM est tombé de haut ce mercredi soir. La Commission de discipline de la LFP examinait la claque de Dimitri Payet sur Yannick Cahuzac lors du choc face au RC Lens le 6 mai dernier. Le verdict est tombé. L'international français a écopé de trois matches de suspension ferme. Sa saison est d'ores et déjà terminée, même si l'OM a publié un communiqué cinglant pour annoncer sa riposte.





L'OM contre-attaque

« L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce mercredi 17 mai 2023 par la Commission de discipline de la LFP à l’encontre de Dimitri Payet (trois matchs fermes de suspension et deux avec sursis). Cette sanction infligée à notre joueur a malheureusement été prononcée au mépris des principes élémentaires de procédure et du Règlement Disciplinaire de la LFP (…) L’Olympique de Marseille prépare donc l’engagement prochain d’un recours contre cette décision critiquable sur un plan procédural et qui risque d'établir une jurisprudence sur l’application de sanctions à posteriori » a communiqué l'OM ce jeudi.

Payet, un dernier tour de piste ?

Certains annoncent, même, la fin de carrière de Dimitri Payet. En effet, le joueur de 36 ans se posait des questions sur son avenir ces dernières semaines. Peu utilisé par Igor Tudor cette saison, Payet n'écartait pas l'idée de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison et débuter une reconversion au sein de la formation. Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la tendance n'est pas à une fin de carrière précipitée. Le Français pourrait s'offrir une sortie digne et honorer son contrat jusqu'en 2024.