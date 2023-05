PSG : Messi, Neymar… Luis Campos sur le point de faire un strike !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Recruté par le PSG pour construire un nouveau projet et bâtir une équipe capable de gagner la Ligue des Champions sous trois ans, Luis Campos doit composer avec un budget restreint et un effectif qu’il n’a pas totalement choisi. Mais les perspectives des derniers jours laissent entrevoir un été idéal pour le technicien portugais. Explication…

Depuis 2011 et le rachat du PSG, les Qataris ont échoué. Les projets successifs portés par Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel ou encore Pochettino n’ont pas réussi à atteindre l’objectif ultime de Doha : remporter la Ligue des Champions. Si Thomas Tuchel n’est pas passé loin avec une finale lors de la saison 2019-2020, perdue contre le Bayern Munich (qu’il dirige désormais), aucun entraîneur n’est pas parvenu à transformer en profondeur un PSG qui retombe trop facilement dans ses travers. Un club qui bascule dans la moindre crise à l’automne, une entité qui peine à demeurer plus grande et importante que ses propres stars et une écurie qui change de projet tous les deux ans environ, dès que les résultats vacillent. L’été dernier, dans un énième souhait de changement, Doha a décidé de confier les clés du camion à Luis Campos. Objectif pour le Portugais : construire un effectif capable de gagner la Ligue des Champions sous trois ans. Comme révélé par le10sport.com, les Qataris se sont engagés à laisser du temps au duo Campos/Galtier. Deux hommes qui seront aux commandes du PSG la saison prochaine, sauf catastrophe (perte du titre en Ligue 1, affaire extrasportive).

Messi, Neymar : Deux épines dans le pied

Depuis plusieurs semaines, Luis Campos est déjà à pied d’œuvre pour préparer son mercato 2023. Avec des moyens limités, comme cela a été convenu avec les dirigeants qataris à son arrivée, puisque Paris est sous la contrainte du fair-play financier et des grosses dépenses des deux dernières saisons. La venue de Messi, la prolongation de Mbappé et les derniers transferts du club ont clairement chargé le train de vie parisien. Impossible d’envisager de nouvelles folies financières dans l’état actuel des choses. Sauf si d’importants départs sont à venir. Et deux dossiers animent justement la rubrique mercato ces derniers jours. Lionel Messi et Neymar. Deux poids lourds du vestiaire, tant sportif qu’économique, seraient sur le départ. Deux épines en moins dans le pied de Luis Campos.

Une libération sur tous les plans

Lionel Messi, comme Neymar, ne sont pas des choix de Luis Campos. Et même si Paris a transmis une proposition pour prolonger l’Argentin, c’est plus pour des raisons politiques que sportives (et encore moins économiques). Comment porter la responsabilité d’être celui qui a fait partir Messi ? Aucun dirigeant, à Paris, ne souhaite endosser ce rôle. Même si Messi est moins performant, marche sur le terrain et que les supporters ne veulent plus de lui au Parc des Princes. Messi est une icône et on ne touche pas à une icône. Le voir de lui-même prendre le chemin de la sortie est donc une aubaine XXL pour le PSG ! En partant à la fin de son contrat, Lionel Messi va libérer une place importante dans le vestiaire comme dans le tableau des salaires. Une libération, sur tous les plans.

Messi ne peut pas bouger

Les chances de voir Lionel Messi rester au PSG sont aujourd’hui très minces. Malgré le démenti de son entourage sur un supposé accord avec l’Arabie Saoudite, il est clair que les choses sont très fortement engagées avec le club d’Al-Saad. Le clan Messi ne peut pas confirmer puisqu’il y a encore beaucoup d’engagements, et d’argent, avec le PSG. Jusqu’au 30 juin, la Pulga ne bougera pas. Jusqu’au dernier centime, puisque c’est visiblement son combat le plus important à présent. Après avoir tout gagné, et notamment la Coupe du Monde en décembre dernier, l’ultime et dernier objectif de sa carrière, Messi n’a plus grand-chose à faire du foot. Sa future destination le prouve. Au final, tout le monde sera gagnant. Lionel Messi sera plus riche et le PSG sera libéré d’une star beaucoup trop lourde à assumer. Et qui peut également partir avec un dernier petit cadeau…

Neymar, le cadeau bonus

En plus de Lionel Messi, le PSG pourrait également dire au revoir à Neymar. Pour le coup, c’est un dossier bien plus complexe et les chances de voir le Brésilien faire ses valises sont bien moins grandes. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il dispose d’un salaire XLL, que très très peu de clubs peuvent se permettre sur le marché mondial. Seule la volonté de Neymar peut changer les choses. Et visiblement, en coulisses, le Brésilien chemine… Le fait de voir son pote Messi plier bagage lui donnerait des envies d’ailleurs. Une opportunité en or pour le PSG et Luis Campos. Car si le Portugais avait la possibilité de choisir son effectif pour la saison prochaine, il ne prendrait clairement pas Messi ni Neymar dans ses plans. A ses yeux, Rafael Leao (Milan AC) et Bernardo Silva (Manchester City) ont bien plus de valeur que les deux Parisiens du moment… Si le chemin est encore très long pour voir ce scénario se dessiner, Paris peut y croire. Ce serait un strike monumental pour Luis Campos. Sportivement et financièrement, le PSG pourrait se permettre de choisir 3 à 4 joueurs de classe mondiale pour remplacer Messi et Neymar. Si Milan Skriniar est déjà le renfort défensif souhaité par Christophe Galtier, il faut encore trouver deux milieux défensifs et deux nouveaux atouts offensifs pour servir Kylian Mbappé. Économiquement, il n’y a qu’avec le double départ de Messi et Neymar que cela serait possible. Et il ne faut surtout pas mettre de côté le savoir-faire du Portugais pour faire des merveilles et réussir à boucler quelques ventes surprises dans les mois à venir… Des indésirables comme Julian Draxler ou Leandro Paredes. Ou encore des surprises comme Marco Verratti, Carlos Soler ou Presnel Kimpembe.