Un transfert est proposé à Neymar, le PSG va adorer

Blessé, Neymar ne rejouera plus cette saison. Mais la question qui se pose désormais est de savoir s'il portera encore un jour les couleurs du PSG. Et pour cause, le club de la capitale souhaiterait se séparer de son numéro 10 qui ne fermerait plus la porte à un départ. Son nom circule d'ailleurs en Premier League. Et Gilberto Silva espère le voir débarquer à Arsenal.

Cet été, le mercato s'annonce bouillant du côté du PSG. Et pour cause, une large revue d'effectif est prévue après une saison poussive. Parmi les départs, plusieurs stars pourraient partir. En fin de contrat, Lionel Messi ne devrait pas prolonger, tandis que Neymar serait également poussé au départ. Et contrairement à la saison dernière, le Brésilien n'exclurait plus l'hypothèse d'un départ, notamment après la gronde des supporters, qui sont même allés manifester devant chez lui. Et Gilberto Silva, ancien milieu d'Arsenal, ne cache pas qu'il aimerait voir débarquer son compatriote chez les Gunners .

Neymar est attendu à Arsenal

« Les dernières semaines au PSG ont été très étranges pour Neymar. Voir des gens aller chez lui, je ne suis pas d'accord, les supporters n'ont pas le droit d'aller chez un joueur pour protester. Cela peut devenir un cauchemar parce que c'est dangereux et ce n'est pas agréable. J'espère que cela ne se reproduira pas avec lui ou avec un autre joueur. Tout le monde connaît la qualité de Neymar, je n'ai pas besoin de parler de sa qualité », lâche l'ancien international brésilien pour casinosite.nl .

«J'aimerais le voir à Arsenal plutôt qu'à Newcastle»