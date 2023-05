Mourinho - PSG : La grosse annonce qui relance le feuilleton

Thomas Bourseau

José Mourinho anime le marché des entraîneurs au vu des rumeurs l’envoyant au PSG en lieu et place de Christophe Galtier bien que le10sport.com ait nié tout contact et ait affirmé que Galtier sera de la partie la saison prochaine, sauf catastrophe. Et une grosse annonce est tombée.

Le 20 avril, le10sport.com vous révélait en exclusivité que sauf catastrophe, Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Et ce, bien que la presse s’accorde à dire que le Paris Saint-Germain scruterait avec attention le marché des entraîneurs afin de lui dénicher un successeur. Pire, que ce soit RMC Sport ou Foot Mercato , les deux médias ont annoncé des avancées entre le PSG et José Mourinho pour une arrivée de l’entraîneur de la Roma au club. le10sport.com vous a confié le 8 mai dernier qu’aucun contact n’était à signaler.

«Mourinho ? Il n'a pas eu de conversation directe avec le Paris Saint-Germain»

Et José Mourinho a confirmé l’information exclusive du 10sport.com mercredi en tenant le discours suivant au sujet des rumeurs l’envoyant au PSG. « Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé, parce que ce qui est certain c’est qu’ils ne m’ont pas parlé ». Même son de cloche pour Fabrizio Romano. Le journaliste italien a déclaré à CBS Sports et Paramount+ qu’on n’en serait pas encore au stade des discussions entre le PSG et José Mourinho. « Mourinho dit la vérité, d'après ce que j'ai entendu, il n'a pas eu de conversation directe avec le Paris Saint-Germain. Ces liens existent parce que le PSG cherche ce genre d'entraîneur, un entraîneur expérimenté qui peut apporter du leadership dans un vestiaire compliqué ».

«Il se concentre uniquement sur le fait d'apporter à la Roma un nouveau trophée européen»