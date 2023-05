PSG : Une grande nouvelle confirmée pour le mercato

Alexis Brunet

Le PSG a prêté beaucoup de joueurs l'été dernier. La plupart reviendront au club à la fin de la saison n'ayant pas donné satisfaction. Mais certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas pour un attaquant parisien qui flambe ces derniers temps et qui pourrait bien rester dans son club actuel après l'été.

Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Leandro Paredes, Adbou Diallo... Tant de noms qui pour certains aimeraient être oubliés par les supporters parisiens. Pourtant il faudra bien s'y faire, ces joueurs-là, reviendront sûrement à Paris cet été. Il faudra donc soit leur trouver une nouvelle porte de sortie, soit voir s'ils retrouvent un niveau convenable pour le PSG, ou bien mettre fin à leurs contrats.

L'attaque, principal chantier du mercato

En plus de ces retours de prêts, Paris va devoir aussi recruter, et notamment en attaque. Alors que le PSG va peut-être perdre Neymar et Messi, il sera obligatoire de renforcer au moins quantitativement l'équipe. Le club de la capitale s'est trop souvent retrouvé dépourvu de solution sur le banc.

Icardi pourrait rester à Galatasaray