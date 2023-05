Messi - Cristiano Ronaldo : Nouveau transfert XXL en préparation ?

Alexis Brunet

L'Arabie saoudite veut frapper un grand coup sur le marché des transferts cet été. Alors que Cristiano Ronaldo est déjà arrivé du côté d'Al-Nassr, Lionel Messi pourrait lui atterrir à Al-Hilal, pour un contrat record. Mais cela n'est pas fini, une autre superstar française pourrait lui aussi se laisser tenter par une aventure dans le Golfe.

La fin de carrière des footballeurs est un sujet épineux. Certains clubs européens, ne peuvent plus dépenser des sommes importantes, sur des éléments vieillissants et leur offrir des contrats en or. Tout le contraire de championnats plus exotiques comme la Chine, l'Amérique du Nord ou bien l'Arabie saoudite par exemple. Ces pays se servent de stars du football en fin de carrière pour faire progresser leur championnat domestique.

Cristiano Ronaldo, puis Lionel Messi ?

C'est dans ce sens que l'hiver dernier, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United pour signer à Al-Nassr en Arabie saoudite. Le club de Riyad a proposé un contrat en or au Portugais, alors que celui-ci était boudé par la plupart des gros clubs européens participant à la Ligue des champions. Après CR7, le pays du Golfe pourrait attirer le rival de toujours de l'ancien joueur du Real Madrid, Lionel Messi. En fin de contrat au PSG, l'Argentin pourrait se laisser tenter à 35 ans par ce challenge. Si cela se concrétise, il pourrait être suivi par un autre champion du monde.

Hugo Lloris va quitter Tottenham, direction l'Arabie Saoudite ?