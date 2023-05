Un scandale raciste éclate, Mbappé monte au créneau

Hugo Chirossel

Alors que le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Valence dimanche soir (1-0), pour le compte de la 35e journée de Liga, Vinicius Jr a de nouveau été la cible d’insultes racistes, provenant des supporters adverses. Des faits dénoncés par l’international brésilien sur les réseaux sociaux par la suite. Kylian Mbappé a tenu à lui apporter son soutien.

« Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c'est normal, la Fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent. Je le regrette beaucoup . » Après la rencontre opposant Valence et le Real Madrid dimanche soir (1-0), Vinicius Jr s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a encore une fois été la cible d’insultes racistes provenant du public adverse.

« L'Espagne est connue comme un pays de racistes »

« Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi est aujourd'hui le domaine des racistes. Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde entier. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et, malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucun moyen de le défendre. Je suis d'accord. Mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici », a ajouté Vinicius Jr.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Mbappé apporte son soutien à Vinicius Jr