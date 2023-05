Karim Benzema déclenche un scandale en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La lourde défaite sur la pelouse de Manchester City (4-0) n'en finit plus de faire parler du côté du Real Madrid. Et Karim Benzema est clairement pointé du doigt. D'une part pour sa prestation, puisque l'attaquant français a été décevant sur le terrain, mais également pour son comportement en dehors du terrain. En effet, son absence de prise de parole après le match ne passe pas en Espagne.

Déjà battu par le FC Barcelone en championnat, le Real Madrid ne conservera pas son titre en Ligue des champions. Et pour cause, après un nul à domicile, les Madrilènes ont littéralement sombré sur la pelouse de Manchester City en s'inclinant très lourdement (0-4). Une déroute synonyme d'élimination, mais également de large remise en cause puisqu'en Espagne, l'idée d'une fin de cycle prend de l'ampleur pour le club merengue .

Surprise, il annonce un coup de tonnerre pour Benzema https://t.co/UNyDiFBUHY pic.twitter.com/cwophYoS1W — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Benzema garde le silence...

En effet, plusieurs cadres du Real Madrid ont déçu mercredi soir, à commencer par Karim Benzema qui n'est pas épargné par les critiques. A tel point que la presse espagnole évoque déjà la nécessité de recruter un nouvel avant-centre. Néanmoins, c'est surtout par son comportement après le match que l'attaquant français s'est remarquer. Ou plutôt par son silence. Karim Benzema ne s'est effectivement pas arrêté devant les médias à l'issue de la rencontre, ce qui pose problème compte tenu de son statut de capitaine du Real Madrid. Le journaliste espagnol Antonio Romero ne perd d'ailleurs pas l'occasion de critiquer le comportement de l'ancien Lyonnais.

«Le brassard de capitaine du Real Madrid vous donne des obligations»