Deschamps provoque une révolution au Real Madrid, il s’explique

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’apprête à affronter Manchester City ce mercredi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions, Eduardo Camavinga est régulièrement utilisé au poste d’arrière gauche lors des dernières rencontres du Real Madrid. Une idée que Carlo Ancelotti a empruntée à Didier Deschamps, qui l’avait utilisé à cette position pendant la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur de l’équipe de France en a expliqué la genèse auprès de L’Équipe.

Le 30 novembre dernier, pendant la Coupe du monde, Didier Deschamps avait décidé d’innover, lors de la rencontre opposant l’équipe de France à la Tunisie (0-1). En effet, le sélectionneur des Bleus avait titularisé Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche, lui qui évolue normalement au milieu de terrain. Si le principal concerné n’est pas forcément un grand fan du poste, Carlo Ancelotti a repris cette idée de Didier Deschamps. L’entraîneur du Real Madrid utilise régulièrement Eduardo Camavinga dans le couloir gauche de sa défense, chose qui devrait une nouvelle fois être le cas ce mercredi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City.

« Il avait été amené à jouer à ce poste en jeunes »

Dans un entretien accordé à L’Équipe , Didier Deschamps a expliqué comment lui était venue cette idée : « Après la blessure de Lucas Hernandez. Après Theo (Hernandez), j'avais l'option d'Adrien Rabiot, comme à l'Euro, mais quand on voyait ce qu'il était capable de faire au milieu, c'était compliqué de l'enlever de là... Je connaissais l'historique de "Cama", aussi, il avait été amené à jouer à ce poste en jeunes, il y avait même fait des bouts de match avec Rennes », a-t-il déclaré.

« On a vu ses aptitudes »