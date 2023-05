Real Madrid - Manchester City : « Vinicius a remporté le premier combat face à Haaland »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le Real Madrid et Manchester City se sont quittés sur un match nul (1-1), mardi soir, sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Malgré qu'il ait eu que deux buts lors de cette rencontre, le spectacle était présent et les fans de la balle ronde ne se sont pas ennuyer. Le match retour promet d'être encore plus spectaculaire puisque l'enjeu sera cette fois d'arracher la victoire pour se qualifier en Finale de Ligue des champions. Pour Fair Play, Alexandre Ruiz et Pablo Polo reviennent sur ce match.

On s'attendait à du spectacle et on a été bien servi. Le Real Madrid et Manchester City ont fait nul, mardi soir, lors du match aller comptant pour les demi-finales de Ligue des champions. Ce sont les Merengue qui ont fait sauter en premier le verrou par l'intermédiaire de Vinicius Jr. L'international brésilien, servi par Camavinga, a mystifié son compatriote Ederson d'un tir de l'extérieur de la surface de réparation (36'min). Le Real Madrid rejoint le vestiaire avec une avance de (1-0). Manchester City égalise en seconde période grâce à un tir magnifique signé Kevin De Bruyne (70'min), pourtant le Belge n'a pas été étincelant comme à son habitude mais il permet aux siens de se sauver d'une défaite. Le Real Madrid a failli reprendre l'avantage à deux reprises dans cette rencontre mais le portier des Citizens, Ederson, était là pour arrêter d'abord une tête de Benzema puis un tir en dehors des 18 mètres signé Tchouameni en fin de match.

Vinicius remporte le premier Round face à Haaland