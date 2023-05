Erling Haaland en mode Terminator !

La rédaction

Erling Haaland a de nouveau brisé un record, mercredi soir face à West Ham. L'international norvégien a égalé Tom Waring avec ses 51 buts inscrits en une saison. Décidément rien ne résiste à la machine à buts des Citizens, un an après sa signature en Premier League il prouve qu'il est présent pour marquer son nom dans les annales du championnat anglais. Alexandre Ruiz fait le tour de la presse anglaise sur Fair-Play.

Un record qui tenait depuis 92 ans, il est désormais écrasé par le rouleau compresseur Erling Haaland. Ce dernier a réussi l'exploit de signer 51 buts sur une seule et même saison toutes compétitions confondues. Le Norvégien vise désormais le record absolu détenu par Dixie Dean ancien joueur d'Everton (1927-1928) avec 63 buts inscrit sur une année. Il ne reste plus que 8 matchs avant la fin de l'exercice 2022-2023 et on pourrait assister à un fait historique dans le football anglais si Haaland parvient dans les jours à venir à égaler ou à dépasser ce record. Ses statistiques sont hallucinantes, en 51 buts inscrits, 34 ont été marqués de son pied gauche, 10 du pied droit et 7 de la tête. 35 de ses buts ont été plantés à l'Etihad Stadium et 16 à l'extérieur.

Il marque quand il veut