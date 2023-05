Liga : Benzema absent, Lewandowski peut prendre le large

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le Real Madrid ne veut pas prendre de risque avec son Ballon d'Or, Karim Benzema. L'attaquant français est absent de la liste des joueurs convoqués pour la confrontation de ce mardi soir face à la Real Sociedad (22h00) sur la pelouse d'Anoeta. Karim Benzema, n'est plus qu'à deux unités du Polonais au classement des buteurs mais son absence, ce mardi, pourrait chambouler les choses. Alexandre Ruiz et Pablo Polo de Marca nous parlent dans Fair Play de cette course pour le pichichi en Liga.

Karim Benzema pourrait voir le trophée de Pichichi qu'il avait remporté la saison dernière lui échapper entre les mains si Robert Lewandowski se montre de nouveau sur son beau visage face à Osasuna ce soir (19h30). Selon les informations de Pablo Polo, il ne s'agirait pas d'une blessure mais bien d'un repos qu'aurait décidé Carlo Ancelotti pour son joueur en raison des échéances à venir. Le coach italien veut que son attaquant soit en forme pour la Finale de la Coupe du Roi face à Osasuna le 6 mai prochain. Puis, pour la double confrontation face à Manchester City le 9 et 17 mai prochain comptant pour les demi-finales de Ligue des champions.

Le duel Lewandowski-Benzema, va au-delà des terres espagnoles

Les deux hommes ne font pas la concurrence uniquement en Liga. En effet, Robert Lewandowski et Karim Benzema ne sont qu'à un but de chacun en Ligue des champions, 91 buts pour le Polonais et 90 pour le Français. Karim Benzema aura donc l'occasion, en cas d'échec dans le duel en Liga, de dépasser Lewandowski qui ne pourra pas rétorquer, le Barça n'étant plus en course en LDC, qu'à partir de la saison prochaine. Benzema pourrait donc finir troisième meilleur buteur de l'histoire de la compétition cette saison après les deux légendes Cristiano Ronaldo (141 buts) et Leo Messi (129 buts). Qui aura le dernier mot dans cette course pour le Pichichi ? Réponse à la fin de la saison.